Tidjan Keita et Loic Menuge, deux Français en deuxième division espagnole

Cela ressemble plus à un épiphénomène qu’à une mode durable mais l’évènement est suffisamment rare pour ne pas être signalé. Cette semaine, ce ne sont pas un mais deux Français qui ont fait le choix de partir en Primera FEB, soit la deuxième division espagnole.

Lundi, c’est d’abord Loïc Menuge (2,00 m, 25 ans) qui a d’abord rejoint les rangs d’Oviedo, actuel 12e du championnat. L’intérieur originaire de Mandelieu-la-Napoule, qui avait effectué un essai infructueux avec Alicante cet été, va donc se voir offrir une belle opportunité de poursuivre sa progression. Lancé en NM3 avec la réserve de la Chorale de Roanne, devenu un fort joueur de NM2 pendant trois saisons (avec Maubeuge, Sorgues et Pornic), il a séduit l’an dernier avec Orchies pour sa découverte de la NM1 (14,6 points à 44%, 4,9 rebonds et 1,3 passe décisive), s’imposant immédiatement dans le Top 10 des meilleurs marqueurs français.

Pour Tidjan Keita (2,08 m, 27 ans), l’histoire est sensiblement similaire. Lui aussi a vécu un désagrément cet été en ne passant pas sa visite médicale avec l’Alliance Sport Alsace, à cause de ses genoux. Embauché par le Tizona Burgos, le Franco-Guinéen aura à cœur de prouver qu’il est 100% apte à jouer. Aperçu le temps d’un match de Betclic ÉLITE avec Blois en janvier dernier, il a surtout passé la majeure partie de la saison avec Nantes (8,2 points à 71% et 5,3 rebonds en 12 matchs de Pro B). Après être passé par le Québec en prep-school, la G-League, les divisions inférieures allemandes, la ligue d’été canadienne et Israël, le Francilien reprend donc son bâton de pèlerin.