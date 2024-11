Tidjane Salaün se lâche enfin en NBA !

Pour Tidjane Salaün, cette nuit a dû avoir le goût du soulagement ! Depuis le début de saison NBA, le rookie des Hornets était un peu inhibé… Ses six derniers matchs ? 2,1 points de moyenne, jamais plus de 3 points, et une réussite qui le fuyait (20% aux tirs sur la période).

Heureusement, à Brooklyn cette nuit, de retour au Barclays Center qui l’a vu être drafté à la 6e place par Charlotte, l’ancien ailier de Cholet Basket s’est lâché et a signé son meilleur match dans l’Association. Agressif d’entrée de jeu, auteur d’un premier quart-temps convaincant, il a cumulé 11 points à 3/3, 8 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 15 minutes. Avec un +/- dans une défaite (115-116) qui interroge pourquoi son coach ne l’a pas fait jouer plus longtemps : +17…

À ses côtés, Moussa Diabaté n’a pas eu la folle réussite de ces derniers jours. Muet au scoring, il a tout de même capté 7 rebonds et contré un tir en 16 minutes.

Rien d’affriolant chez les autres Français. Victor Wembanyama était blessé tandis qu’Ousmane Dieng n’a eu le droit qu’à 3 minutes de jeu avec le Thunder face aux Spurs. En face, Sidy Cissoko est resté scotché au banc, de même qu’Armel Traoré avec les Lakers.