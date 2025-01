TLC et Baskonia s’inclinent à domicile contre l’Étoile Rouge

Six jours après une victoire convaincante face à Paris, Baskonia s’incline de justesse contre l’Étoile Rouge de Belgrade dans un duel marqué par les maladresses et l’irrégularité. La première mi-temps catastrophique des Basques, combinée à une adresse extérieure inexistante (0/15 à 3-points), a permis à l’Étoile Rouge de dominer et de creuser un écart important (28-42 à la mi-temps). Joel Bolomboy (2,04 m, 30 ans), véritable moteur de l’équipe serbe, a brillé avec 16 points et 8 rebonds, offrant une performance énergique et décisive.

Timothé Luwawu-Cabarrot, discret en 16 minutes

Aligné en sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) n’a pas su trouver le rythme ni apporter l’impact espéré. Son temps de jeu limité reflète une prestation peu influente (-2 d’évaluation) dans un match où Baskonia avait besoin de plus de contributions offensives pour combler son retard.

Baskonia remonte en vain



Après une entame désastreuse, Baskonia a montré un tout autre visage en deuxième mi-temps. Menée de 15 points dans le troisième quart-temps, l’équipe de Pablo Laso a enchaîné un 10-0 salvateur, notamment grâce aux efforts des anciens Monégasques Chima Moneke (18 points) et de Donta Hall (14 points). Dans les dernières minutes, Markus Howard, malgré une adresse mitigée (2/10 à 3-points), a inscrit un tir crucial qui a permis à Baskonia de prendre brièvement l’avantage (73-71).

Isaiah Canaan : le héros inattendu

Alors que l’Étoile Rouge semblait vaciller sous la pression du retour de Baskonia, Isaiah Canaan, malgré un match compliqué à 3-points (1/8), a marqué deux layups décisifs en toute fin de rencontre. Ces paniers ont scellé la victoire des Serbes et réduit à néant les espoirs d’un succès espagnol à domicile. « Nous savions que Baskonia allait réagir après la pause, mais je suis fier de l’effort collectif et des décisions prises dans les moments critiques », a commenté Ioannis Sfairopoulos, l’entraîneur d’un Étoile Rouge qui figure dans le Top 6 à l’heure actuelle (11 victoires et 8 défaites). De son côté, Pablo Laso n’arrive pas à faire remonter Baskonia (8-11) au classement. « Cette défaite est difficile à avaler. Nous avons montré du cœur en deuxième mi-temps, mais notre début de match nous coûte cher. Il faut choisir quel type d’équipe nous voulons être. »