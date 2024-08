Tom Dumont poursuit sa carrière de globe-trotter au Portugal

Professionnel depuis deux ans, Tom Dumont (2,01 m, 24 ans) aura quelques souvenirs de vie à raconter à la fin de son parcours. Formé entre la Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice, Nantes, Brigton Academy (USA) et une université canadienne, l’ailier originaire de Montreuil a déjà écumé deux championnats méconnus : une saison rookie en Norvège, avec les Asker Aliens, puis un dernier exercice passé en… Irlande (11,7 points, 3,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 21 matchs avec Maree).

Pour son troisième opus en pro, le fils du journaliste sportif Patrice Dumont a opté pour une nouvelle découverte, un peu plus huppée cette fois. L’ancien pensionnaire du centre de formation de l’Hermine va partie au Portugal, où il s’est engagé avec Portimonense, avant-dernier de Liga Betclic (6v-16d). De quoi s’étalonner aux yeux des recruteurs de LNB et NM1, au sein d’un championnat de plus en plus suivi par les coachs français ?