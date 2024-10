Toulon candidat malheureux à l’organisation de la Leaders Cup 2025

Alors qu’il s’est révélé à la France du basket sur les lattes du Palais des Sports de Toulon en étant élu MVP de la Leaders Cup 2008, Nando De Colo aurait-il pu avoir un flash de son premier trophée en pro 17 ans après ? Oui, car Toulon était candidat à l’organisation de la Leaders Cup 2025. Mais pas trop non plus puisque c’est Caen qui a été choisi à l’unanimité par les membres du Comité Directeur de la LNB, dans un vote où ils avaient le choix entre l’enceinte varoise (4 500 places) ou le Palais des Sports de Caen-la-Mer (4 200 places).

La candidature de Toulon a pourtant été jugée « sérieuse et dotée de sérieuses garanties » par la LNB. En déplacement à Caen lors de la première journée de Pro B, le président Philippe Ausseur avait d’ailleurs évoqué, dans les colonnes d’Ouest France, les différentes possibilités qui s’offraient à la LNB. « Caen est un postulant à la Leaders Cup, mais il y en a d’autres. C’est un beau dossier, on va devoir faire un choix, qui sera difficile. On a des candidatures différentes, à des endroits très éloignés sur le territoire. » Le Nord-Ouest l’a finalement aisément emporté sur le Sud-Est, certainement en guise de récompense de l’incroyable engouement qui règne autour du basket au sein de la préfecture calvadosienne.