Toulouse et Montbrison tiennent leur rang en demi-finales de playoffs LF2

Le Toulouse Métropole Basket et le Basket Club Montbrison Féminin ont pris une première option ce dimanche 27 avril lors des demi-finales de Ligue Féminine 2. Dans deux matches sous haute tension, les deux équipes ont fait respecter leur avantage du terrain et se retrouvent en tête de leur série avant les matches retours à l’extérieur.

Toulouse frappe fort dans son chaudron

Dans une salle Petit Palais bouillante, Toulouse et Mondeville ont offert une première mi-temps particulièrement accrochée, où l’avantage a changé plusieurs fois de camp. Mais poussées par leur public, les Pionnières ont trouvé les ressources pour creuser un premier écart conséquent (51-37, 28’), portées par une Binta Drame étincelante (22 points, 8 rebonds et 11 passes pour 33 d’évaluation) et une Margot de Freitas solide dans la raquette (16 points, 12 rebonds, 29 d’évaluation). Malgré une tentative de retour d’Eve Wembanyama et de ses coéquipières (51-49, 31’), Mondeville a souffert de son manque d’adresse (31% au tir) et a vu Toulouse reprendre le large dans le money-time. Le leader de la saison régulière mène désormais 1-0 dans cette série avant de se déplacer en Normandie.

Montbrison assure au finish face à Alençon

À Montbrison aussi, l’intensité était maximale pour cette première manche. Le Basket Club Montbrison Féminin a su profiter d’un passage à vide des Conquérantes d’Alençon dans le troisième quart-temps pour faire le break (46-35, 28’), emmené par le duo Muadi Bulabula – Yerbe (16 points chacune).

Mais la fin de match a été haletante. Relancées par Cassandra Vêtu, Ashunae Durant (13 points, 7 rebonds, 6 passes) et Morgane Armant (14 points, 13 rebonds), les Normandes ont repris l’avantage à une minute du terme (56-57). Plus lucides dans les derniers instants, les joueuses de Corinne Benintendi ont assuré sur la ligne des lancers-francs (5/6 dans la dernière minute) pour décrocher une précieuse victoire (61-57). La suite de la série, dès mercredi à Alençon, promet d’être encore plus disputée.