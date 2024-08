Trevon Bluiett, un shooteur à Limoges

Le Limoges CSP a clôturé son secteur extérieur en faisant venir le shooteur Trevon Bluiett (1,98 m, 29 ans), selon Le Populaire du Centre.

🏀 Le Limoges CSP aurait trouvé son dernier extérieur. Il s'agirait de Trevon Bluiett, ancienne star de l'université de Xavier qui a d'ailleurs retiré son maillot. Ce poste 2-3 shooteur sort d'une saison à Pesaro à plus de 40 % à 3 points.@LePopu_sports — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) August 7, 2024

Un shooteur à 3-points réputé

Trevon Bluiett a grandi à Indianapolis dans l’Indiana où il a remporté trois titres de champion d’état, dont deux en compagnie de Yogi Ferrell. De quoi l’amener à occuper un rôle important dès sa saison freshman à Xavier. Il y est monté en puissance au point de tourner à 19,3 points à 43,7% de réussite aux tirs, dont 41,7% à 3-points, 5,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 34 minutes. Ses performances lui ont permis d’être honoré, au point de voir son maillot retirer. Mais pas d’être drafté en NBA. Après trois saisons en G-League, il a lancé sa carrière européenne à Besiktas en 2021. Peu productif en Turquie, il a rejoint les Hambourg Towers en février 2022. En 2022-2023, c’est en Pologne, au MKS Dąbrowa Górnicza, qu’il a évolué. Puis sur la saison passée, il a joué à Pesaro, en Italie. Capable de jouer sur les postes 2 et 3, Trevon Bluiett a tourné à 10,3 points, 3 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes. Surtout, il a montré ses qualités d’adresse extérieure (42,9% à 3-points, sur 4,7 tentatives par match).

Trevon Bluiett complète un secteur extérieur composé des arrières Tyrell Terry, Alexandre Bouzidi, Vincent Amsellem et Lucas Beaufort ainsi que des ailiers Mamadou Guisse et Nicolas Lang.