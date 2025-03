Troisième match à plus de 20 points en mars pour Zaccharie Risacher : « Je suis de plus en plus à l’aise »

Il est l’un des rookies en grande forme sur cette fin de saison. Alors que les Hawks ont quasiment assuré leur place au play-in, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) continue de s’illustrer dans un temps de jeu toujours aussi limité. C’est en effet en seulement 24 minutes qu’il a encore une fois dépassé la barre des 20 points cette nuit. « Avec une grosse profondeur d’effectif sur les ailes comme la nôtre, ce n’est pas quelque chose d’inhabituel. Zac’ doit profiter des minutes qu’on lui accorde » justifiait son coach Quin Snyder en conférence de presse, sur une question du Français Théo Quintard.

Risacher prend confiance

Chez des Hornets en roue libre sur cette fin de saison, ni les Hawks ni Risacher n’ont eu à forcer leur talent. L’écart, déjà d’une quinzaine de points à la mi-temps, s’est considérablement élargi dans le troisième quart-temps pour se transformer en blow-out. À l’origine de ce run, le rookie français, auteur de trois tirs primés en 1 minute au retour des vestiaires. « Après mon second tir, j’avais l’impression que tout pouvait rentrer » relatait en interview d’après-match celui qui a marqué 7 points supplémentaires dans le quart-temps.

Mais ils sont complètement fous les Hornets ?? Ils laissent Zacch tout seul à 45° trois fois d'affilée en 1 MINUTE ? Le "NOOO" du commentateur mdrrrrrpic.twitter.com/5mQeiN4Qpk — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 19, 2025

Le fait qu’il ait été laissé ouvert trois fois d’affilée à 45 degrés montre que les défenses adverses ne se méfient pas encore de lui. Et il en a profité, marquant 5 de ses 9 tentatives à 3-points, malgré des tirs forcés dans le garbage time qui ont baissé son pourcentage. À noter que c’est dans cette fin de match sans enjeu qu’il a blessé involontairement à la jambe en retombant l’autre tricolore de la rencontre Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans), sorti en boitant après avoir joué 18 minutes (2 points, 2 rebonds et 2 contres). Des nouvelles sont attendues après un scanner des Hornets.

Replay of the moment when Moussa Diabate injured his right leg. He appears to be grabbing his lower hamstring area. pic.twitter.com/25qxtaw0Ak — r/CharlotteHornets on Reddit (@HornetsReddit) March 19, 2025

De son côté, le n°1 de la Draft termine avec 21 points à 7/15 aux tirs (dont 5/9 à 3-points), 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 24 minutes. C’est la troisième fois qu’il dépasse les 20 points en mars, et la cinquième fois cette saison.

Un développement visible

« On pense que Zac a un haut potentiel. Il va continuer à s’améliorer, mais il se démarque surtout par sa passion, son éthique de travail et son envie de gagner. » a déclaré son coach en conférence de presse. Le principal intéressé a lui expliqué être « de plus en plus à l’aise sur mon tir, que je travaille tous les jours », mais a surtout souligné le travail collectif de son équipe, lui qui est habitué depuis toujours et apprécie jouer dans des équipes qui gagnent : « C’est un effort collectif, on a bien joué en équipe. Mais on s’amuse sur le parquet, c’est ça le plus important. Et c’est bon signe pour la suite. »

Élu homme du match malgré les 31 points de Trae Young, Risacher s’approche des 15 points de moyenne en mars, à plus de 40% à 3-points. Mais surtout, ses performances ont contribué aux 6 victoires en 9 matchs des Hawks. Ces derniers s’affirment en 7e place de l’Est avec 33 victoires pour 36 défaites.