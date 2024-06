Tuomas Iisalo : « Nous ne sommes pas devenus les favoris de la finale »

Tuomas Iisalo : « Je ne sais pas si l’on peut parler d’un vrai plan de match mais on avait une certaine idée de la façon dont on pouvait prendre une rencontre ici. Et on l’a appliqué à la perfection ! On a fait une bien meilleure prestation que lors du premier match. Je suis sûr que cela va nous donner beaucoup de confiance ! On a réalisé quelques petits ajustements, en terme de tactique et de composition d’effectif. Mais surtout, ça a été un effort collectif de tous les joueurs sur l’ensemble du match. Ça nous a permis de décrocher ce que l’on voulait ! La plus grande différence, c’est qu’on a laissé beaucoup moins de paniers faciles que mardi. On a signé une performance avec beaucoup de maturité : on a joué intelligemment et ensemble. On a appris nos leçons du Match 1 et le mérite en revient aux joueurs.

La performance de Nadir ? Il n’a pas tiré sa confiance de son premier quart-temps mais plutôt de l’intégralité de sa saison. Pas seulement en match mais lors de tous les entraînements. Il travaille extrêmement dur pour s’améliorer. Pour un jeune homme, il est incroyablement concentré. C’est à la fois un plaisir et un honneur de le coacher. Il a signé de grosses actions aujourd’hui mais c’est Nadir quoi. Personne n’est surpris chez nous.

Bien sûr que nous ne sommes pas devenus les favoris de la finale ! Allez voir les cotes sur les sites de paris sportifs. Ces gens-là ne perdent pas d’argent. Monaco fait partie des trois meilleures équipes d’EuroLeague, ils sont clairement les favoris et nous sommes les outsiders. Il n’y a aucune discussion possible. Mais on va tout faire pour continuer à se battre et équilibrer les débats. C’est maintenant une série au meilleur des trois matchs… Disons que l’outsider a plus de chances de surprendre dans cette situation. »