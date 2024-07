Tyren Johnson part en Allemagne

Un an après son départ de Blois, il quitte la France. Tyren Johnson (2,02 m, 36 ans) va aménager en Allemagne puisqu’il a signé pour le Mitteldeutscher Basketball Club qui évolue en première division allemande, la Bundesliga (BBL).

Six saisons de légende à l’ADA Blois

Poste 4 fuyant axé sur le tir extérieur, Tyren Johnson a découvert le championnat de France en 2012 avec Champagne Basket. Après une autre belle saison au Hyères-Toulon Var Basket, il a évolué à Alost en Belgique puis Lavrio en Grèce, à chaque fois en première division. En 2017, c’est à Blois qu’il est revenu en Pro B. Il a largement contribué aux succès réguliers de l’ADA en deuxième division au point d’amener le club en Betclic ELITE en 2022. Un an plus tard, le front-office blésois a fait le choix de le libérer. Il s’est engagé à Nancy où il a tourné à 10,8 points à 40,6% de réussite aux tirs (dont 34,2% à 3-points), 3,1 rebonds et 1,9 passe décisive en 26 minutes en championnat.

Tyren Johnson va maintenant déménager en Allemagne, à Weissenfels. Son nouveau club, appelé SYNTAINICS MBC pour des raisons de naming, a terminé 13e de BBL avec 11 victoires en 34 matches en 2023-2024. Le vétéran va tâcher de faire progresser sa formation dans la hiérarchie.