Un -30 pas si déshonorant pour l’Élan Chalon à Malaga : « On a été au bout de nous-mêmes »

Pour cette troisième journée du Top 16, l’Élan Chalon se présentait amoindri en Andalousie, privé d’Obinna Anochili-Killen et surtout de son capitaine Lionel Gaudoux, touché à la cheville et absent jusqu’à la mi-mars. Malgré ce contexte défavorable, les Bourguignons ont tenu tête à Malaga pendant vingt minutes, rejoignant les vestiaires avec seulement six points de retard (45-51).

La seconde période a toutefois tourné à l’avantage des Espagnols. En difficulté dans le secteur intérieur, pénalisé par les fautes rapides de Yanis Tonnellier (10 points) et Justyn Mutts (7 points), l’Élan a peu à peu perdu la bataille du rebond et de l’impact physique, laissant l’Unicaja dérouler jusqu’à un score final sévère (111-82).

Défaite sans appel. ⚔️ Malaga 111-82 Elan Chalon 📊 Hill 18, Choupas 10, Tonnellier 10, Golden 9, Cuthbertson 8, Darling 8, Leray 7, Mutts 7, Nadolny 5 📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc #BasketballCL pic.twitter.com/3Va26ywmA9 — Elan Chalon (@ELANCHALON) February 3, 2026

Elric Delord : « On a été au bout de ce qu’on pouvait faire »

En conférence de presse*, le coach de l’Elan Chalon Elric Delord a préféré retenir le contenu plus que l’écart final.

« On a tenu le temps qu’on a pu. On a mis tout ce qu’on avait, puis il nous a manqué de la taille, de la fraîcheur et de la physicalité. Mais on s’est montré, et à ce niveau-là, c’est déjà important. »

L’entraîneur prigourdin a également pointé les fautes de Mutts, décisives dans un effectif déjà réduit :

« Sans Obinna ni Lionel, Justyn est un joueur clé. Ses fautes nous font mal, mais c’est aussi une étape d’apprentissage. Ce genre de match sert à comprendre le très haut niveau. »

Continuer à grandir dans un calendrier chargé

Malgré ce revers, l’ambition reste intacte pour la phase retour.

« L’objectif, c’est de continuer à progresser et de donner des émotions à notre public. On n’a peur de personne. Même si on perd, on veut se montrer. »

Après trois journées, l’Élan Chalon affiche un bilan d’une victoire pour deux défaites. Les pensionnaires du Colisée s’apprêtent désormais à enchaîner une séquence dense, avec la réception de Monaco et du Mans en Betclic ELITE, celle d’un leader du groupe K Badalone en Ligue des Champions, avant un déplacement à Hyères-Toulon en quart de finale de la Coupe de France.

*propos retranscris par Le Journal de Saône-et-Loire