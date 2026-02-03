Recherche
Basketball Champions League

Un -30 pas si déshonorant pour l’Élan Chalon à Malaga : « On a été au bout de nous-mêmes »

BCL - En déplacement à Malaga pour la 3e journée de la phase des vainqueurs de la Ligue des Champions, l’Élan Chalon a longtemps rivalisé avec le double tenant du titre, l’Unicaja Malaga, avant de céder physiquement après la pause (111-82). Une défaite lourde au score, mais riche d’enseignements pour les hommes d’Elric Delord.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un -30 pas si déshonorant pour l’Élan Chalon à Malaga : « On a été au bout de nous-mêmes »

Tyler Kalinoski, ici face à son ancien club de Chalon, l’a largement emporté avec Malaga

Crédit photo : FIBA

Pour cette troisième journée du Top 16, l’Élan Chalon se présentait amoindri en Andalousie, privé d’Obinna Anochili-Killen et surtout de son capitaine Lionel Gaudoux, touché à la cheville et absent jusqu’à la mi-mars. Malgré ce contexte défavorable, les Bourguignons ont tenu tête à Malaga pendant vingt minutes, rejoignant les vestiaires avec seulement six points de retard (45-51).

La seconde période a toutefois tourné à l’avantage des Espagnols. En difficulté dans le secteur intérieur, pénalisé par les fautes rapides de Yanis Tonnellier (10 points) et Justyn Mutts (7 points), l’Élan a peu à peu perdu la bataille du rebond et de l’impact physique, laissant l’Unicaja dérouler jusqu’à un score final sévère (111-82).

Elric Delord : « On a été au bout de ce qu’on pouvait faire »

En conférence de presse*, le coach de l’Elan Chalon Elric Delord a préféré retenir le contenu plus que l’écart final.

« On a tenu le temps qu’on a pu. On a mis tout ce qu’on avait, puis il nous a manqué de la taille, de la fraîcheur et de la physicalité. Mais on s’est montré, et à ce niveau-là, c’est déjà important. »

L’entraîneur prigourdin a également pointé les fautes de Mutts, décisives dans un effectif déjà réduit :

« Sans Obinna ni Lionel, Justyn est un joueur clé. Ses fautes nous font mal, mais c’est aussi une étape d’apprentissage. Ce genre de match sert à comprendre le très haut niveau. »

Continuer à grandir dans un calendrier chargé

Malgré ce revers, l’ambition reste intacte pour la phase retour.

« L’objectif, c’est de continuer à progresser et de donner des émotions à notre public. On n’a peur de personne. Même si on perd, on veut se montrer. »

Après trois journées, l’Élan Chalon affiche un bilan d’une victoire pour deux défaites. Les pensionnaires du Colisée s’apprêtent désormais à enchaîner une séquence dense, avec la réception de Monaco et du Mans en Betclic ELITE, celle d’un leader du groupe K Badalone en Ligue des Champions, avant un déplacement à Hyères-Toulon en quart de finale de la Coupe de France.

*propos retranscris par Le Journal de Saône-et-Loire

flavor_flav
"-30, pas si déshonorant..." peur-être pas déshonorant, mais ça fait quand même tâche dans cette belle saison
elandu71
Tâche je ne pense pas. Malaga c'est du lourd. Une équipe qui pourrait jouer le titre en Eurocup aussi.
