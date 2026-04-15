Dans une autre vie, Assem Marei (33 ans) jouait en Europe. Passé par la Lituanie, l’Allemagne et la Turquie, il avait entamé sa dernière saison sur le Vieux Continent, en 2020/21, avec les Metropolitans 92, en tant que pigiste médical de Miralem Halilovic puis de Vitalis Chikoko.

L’Égyptien avait alors laissé une très belle image à Levallois, faisant étalage de sa panoplie du vrai pivot à l’ancienne : dur au mal, fort dos au panier et excellent rebondeur (11,8 points à 66%, 6,6 rebonds et 1,6 passe décisive en 15 rencontres).

Mais depuis, l’ancien francilien a trouvé refuge en Corée du Sud. Engagé dans sa cinquième année consécutive avec les LG Sakers de Changwon, il a déjà permis à son équipe l’an dernier de remporter le premier titre national de son histoire.

Après le trophée collectif, Assem Marei s’est autorisé le plaisir d’une distinction individuelle. Il a ainsi été élu MVP étranger de KBL, le championnat coréen, grâce à son énorme productivité chez le premier du championnat (16,4 points à 52%, 14,2 rebonds, 5,4 passes décisives et 2,1 interceptions).