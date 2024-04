Un énorme Lessort ne suffit pas pour le Panathinaïkos, Yabusele réussit sa 200e avec le Real Madrid

« Si le Panathinaïkos ne va pas au Final Four, je ne serai plus là l’année prochaine ! » L’œil noir, expéditif en conférence de presse, voilà ce qu’a déclaré le coach Ergin Ataman après la défaite du club d’Athènes contre Tel-Aviv en ouverture des playoffs de l’EuroLeague (87-91). Chus Mateo, l’entraîneur du Real Madrid, n’a lui pas eu ce problème. En effet, les siens se sont imposés 90 à 74 face à une équipe de Baskonia privée de Chima Moneke.

Bonzie Colson, aux bons souvenirs du MVP

Pourtant, quelques heures plus tôt, l’OAKA Arena était en fête au moment de l’hymne « Devotion » de l’EuroLeague. La Maison Verte n’avait plus vu les quarts de finale depuis cinq ans. Une anomalie pour un club qui a remporté six titres entre 1996 et 2011. Mais cela a bien été la seule émotion positive de la soirée pour les Athéniens. Malgré 13 points d’avance en début de seconde mi-temps, malgré un Mathias Lessort omniprésent (22 points à 9/11, mais 4/11 aux lancers-francs, 6 rebonds, 1 passe décisive et 10 fautes provoquées pour 26 d’évaluation en 34 minutes), malgré la blessure du leader Wade Baldwin, le Maccabi Tel-Aviv est venu climatiser l’enceinte du nord de la capitale, notamment grâce à l’ancien MVP de Betclic ÉLITE, Bonzie Colson (18 points), décisif dans le dernier quart-temps avec plusieurs tirs de très haut niveau, avant de laisser Lorenzo Brown replacer les Israéliens en tête à 35 secondes de la fin (87-89). L’OAKA pense que Ergin Ataman va prendre un temps-mort. Non, il fait confiance à Kostas Sloukas. Un joueur expérimenté, adepte des moments chauds. Mais voilà, le meneur grec part à l’abordage et fait une passe à l’adversaire. S’en suit deux lancers réussis de Josh Nebo. Et voilà que le Maccabi reprend l’avantage du terrain, 87-91 au final.

Sergio Llull record

Bien plus à l’Ouest, Rudy Fernandez débutait ses derniers quarts de finale. Le Real Madrid accueillait, dans un Winzik Center pas tout à fait plein, Baskonia. Le premier de la saison régulière n’a pas été inquiété par une équipe basque privée de Chima Moneke, dont le retour sur le parquet avant la fin de la série semble bien incertain. Le tenant du titre l’a emporté 90-74.

Une soirée traversée comme une ombre par Fabien Causeur : le Breton n’a eu droit qu’à… cinq secondes de jeu, en toute fin de premier quart-temps. Ses compatriotes s’en souviendront beaucoup plus : Vincent Poirier a encore dominé dans la raquette (10 points à 5/8, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 21 minutes) tandis que Guerschon Yabusele a fêté sa 200e apparition avec le Real Madrid. Arrivé dans la capitale espagnole en 2021, le vice-champion olympique a cumulé 7 points à 2/6, 7 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes.

Special feeling to have played my 200th game for @RMBaloncesto last night 🖤 Thank you for all the support along the way and hopefully many more to come 🤲🏾🫶🏾 #HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/SHNB1OQmh2 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) April 24, 2024

Par ailleurs, cette rencontre a surtout été marquée par un énième record de Sergio Llull. L’emblématique Madrilène est devenu le meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la compétition (624), devançant son compatriote Juan Carlos Navarro. Le meneur espagnol joue depuis 2007 à Madrid.