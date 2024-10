Un poster et une énorme première période pour Makoundou face à Beringer et Ljubljana

Discret lors de la 2e journée d’EuroCup, Yoan Makoundou n’a pas attendu bien longtemps avant de se mettre en avant lors du 3e match d’EuroCup du TT Ankara face au Cedevita Olimpija Ljubljana.

Dès la première minute de jeu, l’intérieur français est parti du corner gauche pour aller poser un énorme dunk, avec un joli poster pour son jeune compatriote Joan Beringer. Une première action d’éclat saluée par son partenaire à Monaco Matthew Strazel, et qui a lancé Makoundou, inarrêtable durant les vingt premières minutes avec 12 points inscrits.

First points of the game, first POSTER DUNK! 💪 Yoan Makoundou posterizes Beringer to open the scoring sheet!@TT_Basketbol | #MagicMoments pic.twitter.com/EZd0ocGwF5 — BKT EuroCup (@EuroCup) October 8, 2024

coup d’épaule pour le premier, museau pour le deuxième 😂 @ym2p3 y’a quoi ? https://t.co/Qm2PBJghwl — Matthew STRAZEL (@mtwbucket32) October 8, 2024

Au final, lors de la 3e victoire en autant de rencontres du club de la capitale turque, Yoan Makoundou (2,07 m, 24 ans) a terminé avec 16 points à 5/7 à 2-points et 2/5 à 3-points, 8 rebonds dont 4 offensifs et 2 ballons perdus en 31 minutes de jeu. Malgré ce poster subi d’entrée, Joan Beringer (2,07 m, 17 ans) ne s’est pas débiné. À créditer de 15 minutes de temps de jeu pour 4 points à 2/3 aux tirs et 4 rebonds, l’ex-Strasbourgeois a lui aussi pu claquer un énorme dunk à une main sur rebond offensif.