Un Victor Wembanyama très en forme permet aux Spurs de retrouver la victoire

Au début du deuxième quart-temps (44-21, 15’), Victor Wembanyama a contré la tentative de lay-up de Scoot Henderson avant que le n°3 de la dernière draft finisse au sol. Wemby dans les airs, le meneur de Portland les fesses par terre : voilà une image qui symbolise parfaitement la rencontre. Pour leur premier affrontement en NBA après un duel plein de promesses en novembre 2022 à Las Vegas, Victor Wembanyama et Scoot Henderson ont connu des trajectoires opposées.

Après avoir été gêné par une cheville droite douloureuse et géré par le staff (seulement 24 minutes), le Français de 19 ans a conjugué à merveille le plus-que-parfait, avec ses 30 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds, 6 passes et 7 contres. Efficace près du cercle comme derrière l’arc, il n’avait ni maitre dans la raquette lors de la victoire des Spurs à Portland (118-105). « C’est bizarre, c’est comme s’il planait au dessus de vous. Vous ne pouvez pas vraiment le sentir », tente d’expliquer Scoot Henderson, qui a été contré à trois reprises par Wemby. Le poste 1 des Blazers a d’ailleurs livré un match en trompe-l’œil : malgré ses 25 points, il a parfois été dépassé en défense et souvent maladroit (8/23).

« Je pense d’abord à ma responsabilité collective, mais bien sûr, c’est toujours un bon défi d’affronter des grands joueurs surtout quand ils ont le même âge que moi », souligne Victor Wembanyama après la rencontre, qui a atteint la barre des 30 points pour la troisième fois de sa carrière.

Troisième rookie après Tim Duncan et David Robinson à signer une telle performance (+ 30 points, + 5 passes, + 5 passes et + 5 contres), il est le premier joueur de moins de 20 ans à livrer une telle performance depuis que les contres sont comptabilisés en NBA (saison 1973-1974). Tout aussi impressionnant avec un tel volume de jeu : il n’a manqué aucun de ses dix lancers francs, n’a égaré qu’un seul ballon en route et n’a commis aucune faute.

Victor Wembanyama put on a SHOW tonight as the Spurs pick up the win in Portland! 🤩

30 PTS / 6 REB / 6 AST / 7 BLK

Wemby is the 2nd rookie in NBA History to record 30+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, and 7+ blocks in a game (David Robinson – 03/19/1990). pic.twitter.com/0mtmHjD0fC

