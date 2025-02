« Une émotion énorme » : Joan Beringer s’offre son premier trophée professionnel !

Puisque c’est la période des premières pour Joan Beringer (premier contrat pro, première saison pro, premier Français à la mock draft), il fallait bien un premier trophée avec les professionnels… Et même un premier trophée tout court puisque le prospect alsacien n’était allé « que » jusqu’en finale du championnat de France U18 jusque-là au cours de ses trois saisons de basket.

Avec le Cedevita Olimpija Ljubljana, l’ancien débutant de Saint-Joseph Strasbourg a remporté la Coupe de Slovénie, la quatrième consécutive de son club. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont successivement disposé de l’Ilirija Ljubljana (86-68), du Triglav Kranj (86-68) et enfin de Novo Mesto en finale (102-71).

Tout au long du week-end, Joan Beringer a été aussi productif qu’à l’accoutumée. Il a tourné à 7,3 points à 77%, 5,3 rebonds et 2,7 contres pour 14 d’évaluation en seulement 16 minutes de moyenne.

« J’espère en remporter plein d’autres ! »

« C’était une émotion énorme », nous confie-t-il. « On était les grands favoris mais j’ai préparé ces matchs avec sérieux, du mieux que je pouvais, je voulais vraiment repartir avec le titre. Et franchement, le fait de recevoir la médaille puis de soulever la Coupe, c’était vraiment particulier pour moi. C’est mon premier trophée, c’est exceptionnel. En plus, il y avait ma mère, j’étais hyper heureux, j’en ai bien profité avec elle. C’était un très bon moment et j’espère en remporter plein d’autres ! »