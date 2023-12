Une priorité pour Le Portel : prolonger Edon Maxhuni

Betclic ÉLITE - Après avoir transfiguré Le Portel, vainqueur de sept de ses neuf matchs avec lui, Edon Maxhuni arrive prochainement en fin de contrat à l'ESSM. Mais le club stelliste souhaite absolument le conserver. Une réponse est attendue dans la semaine.

Ce serait un peu réducteur de le ramener à lui, mais depuis qu’il est là, tout a changé au Portel. Lorsqu’il a débarqué début octobre, le paysage était apocalyptique dans le Nord : cinq défaites en autant de rencontres, sur un écart moyen de 25 points. Puis le club stelliste s’est lancé, sans lui, à Paris, avant qu’il ne vienne ajouter sa formidable plus-value à cette dynamique naissante. Il, c’est Edon Maxhuni (1,88 m, 25 ans), le nouveau patron de l’ESSM, pour l’instant simple remplaçant médical de Benoit Mangin.

Or, l’emblématique capitaine est attendu sur les parquets en janvier, ce qui devrait précipiter le départ du Finlandais, en fin de contrat au 31 décembre. Sauf que Le Portel aimerait prolonger son pigiste tombé du ciel. Il y a deux obstacles à cela : l’accord du joueur, évidemment, qui devrait être beaucoup plus courtisé qu’avant son crochet nordiste, et celui de la DNCCG, qui encadre la masse salariale du Portel. Pour ce dernier point, l’ESSM a pris le parti de parier sur huit pros, soit sur le fait de ne pas remplacer Charles-Noé Abouo, absent depuis la fin septembre en raison d’une rupture de l’aponévrose plntaire. Dans les bureaux du Chaudron, le dossier Maxhuni se joue cette semaine, avec un dénouement espéré avant la réception de Nancy dimanche.

« On travaille sur la possibilité de le garder, on a espoir de construire un ambitieux projet autour de lui », a confirmé le président Yann Rivoal à La Voix du Nord. […] « Disons qu’il a transformé l’équipe, ce ne serait pas cohérent pour nous de ne pas le garder. Je reste prudent sur l’issue mais il est ouvert à la discussion. Ce n’est pas un mercenaire, on a de l’espoir, ça discute. »

Moins en réussite sur ses deux dernières sorties (11 points à 3/20 au total), Edon Maxhuni tourne à 12,9 points à 33%, 2,2 rebonds et 4,3 passes décisives de moyenne. Sans oublier le chiffre le plus important : avec lui, l’ESSM a remporté sept de ses neuf sorties. Un rythme de pensionnaire du Top 4…