Valence inflige une correction record à La Corogne (-46) et à Thomas Heurtel

Malgré un Thomas Heurtel (1,89 m, 35 ans) impliqué (16 points, 12 passes), La Corogne n’a rien pu faire face à la furia offensive de Valence ce samedi. Battus 127 à 81, les Galiciens ont encaissé la plus lourde défaite de la saison, au cours d’un match record pour le Valencia Basket, qui a établi un nouveau sommet de points marqués dans l’histoire du club en Liga Endesa.

Valence écrase tout sur son passage, La Corogne au plus bas

Le Leyma Corogne a résisté un temps. Bien lancé par l’entrée en jeu de l’ancien joueur de Pro B Yunio Barrueta et par la création offensive de Thomas Heurtel (10 passes décisives en première mi-temps), le promu galicien est parvenu à rester dans le match jusqu’à la pause (53-44). Le duo Heurtel – Jordan Taylor a même réduit l’écart à cinq points à plusieurs reprises grâce à un jeu de transition rapide.

Mais le retour des vestiaires a été fatal. Pris dans une tempête offensive valencienne, les hommes de Diego Epifanio ont encaissé un 14-0 d’entrée dans le troisième quart-temps. Incapables de contenir Jean Montero (18 points) et Semi Ojeleye, dépassés physiquement, les visiteurs ont lâché prise. Valence a infligé un 42-19 sur la période pour creuser un écart insurmontable (+32 à la 30e minute).

Le quatrième quart-temps n’a fait qu’enfoncer le clou. Le Valencia Basket s’est offert le luxe de battre son record de points marqués en Liga Endesa (127), vieux de huit ans, et a égalé celui du plus grand nombre de passes décisives en un match (35). De son côté, La Corogne enchaîne une quatrième défaite consécutive et reste lanterne rouge avec seulement 5 victoires en 24 journées.

Thomas Heurtel, qui a dépassé les 6 000 minutes jouées en Liga Endesa ce samedi, a bien tenté de garder les siens à flot, mais en vain. Le meneur français, aligné sans interruption sur toute la première mi-temps, a logiquement manqué de lucidité au fil de la rencontre, à l’image d’une équipe de Corogne en grande souffrance défensive.