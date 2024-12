Valériane Ayayi signe son deuxième triple-double de la saison… en 19 minutes !

Pour la deuxième fois cette saison, Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans) a terminé en triple-double dans le championnat tchèque. Il ne lui a fallu que 19 minutes pour cumuler 14 points (à 5/10 aux tirs), 11 rebonds et 10 passes décisives (soit 33 d’évaluation) lors de la large victoire de l’USK Prague face au Slovanka MB (100 à 33), les avant-dernières du championnat (2 victoires et 9 défaites).

Déjà le 16 novembre, la capitaine de l’équipe de France avait vu triple, avec 18 points à 5/9, 11 rebonds et 10 passes décisives pour 41 d’évaluation en 27 minutes. L’USK Prague, qui écrase la concurrence en Tchéquie (11 victoires en 11 matches), avait eu plus de mal (104-59) à dominer le TJ Sokol Hradec Králové (104-59), le quatrième du championnat.

Valériane Ayayi voit triple 🙌 Triple double en championnat tchèque ce week-end avec Prague : 14 points, 11 rebonds, 10 passes 🤝#PassionnémentBleu pic.twitter.com/qNLjSXnPm6 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) December 9, 2024

Valériane Ayayi tourne à 10,8 points à 55,8% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 4,7 passes décisives en 19 minutes dans le championnat national. Dans un contexte plus compétitif, en EuroLeague, ses statistiques sont également très complètes : 12,2 points à 41,8%, 5,8 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes cette fois. Prague est troisième du groupe F avec 4 victoires en 6 matches.