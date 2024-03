Vers une fusion de l’EuroCup et de la BCL en 2025 ?

Alors que la FIBA Europe et l’EuroLeague se sont rapprochés, permettant ainsi aux joueurs EuroLeague de participer aux deux premiers matches de qualification pour l’EuroBasket 2025, une prochaine étape pourrait être franchie selon La Opinion de Malaga. Le quotidien espagnol indique qu’une fusion entre l’EuroCup, la deuxième compétition de l’EuroLeague, et la Ligue des Champions (BCL), la première de la FIBA Europe, fait l’objet d’un débat.

Une réunion a eu lieu à ce sujet ce mardi 27 février à Mies, en Suisse, au siège de la FIBA Europe. Basketnews précise que celle-ci devrait être lancée dès la saison 2025-2026, avec 36 équipes au départ de chaque saison (en comptant probablement les équipes participant au tour préliminaire).

« Je crois sincèrement que quatre compétitions, c’est trop en Europe. » Jorge Garbajosa, président de la FIBA Europe

Alors que l’EuroLeague et la FIBA Europe Cup resteront probablement en vie, un système de montée/descente est envisagé. L’épineuse question de savoir qui de Euroleague Commercial Assets (ECA) ou de la FIBA Europe gérera cette compétition issue de la fusion EuroCup – BCL sera au centre des échanges. Avec la gestion et le partage des droits télévisuels.

Trois compétitions au lieu de quatre ?

Lors d’une conférence de presse fin février, Jorge Garbajosa, avait confirmé les discussions avec l’EuroLeague au sujet des compétitions européennes. « Je dois dire que la collaboration entre la FIBA ​​et la FIBA ​​Europe est extrêmement positive, donc cela aide beaucoup », avait confié le président de la FIBA Europe Cup. Nous avons également un nouveau venu dans l’EuroLeague, qui est Dejan Bodiroga et Paulius Motiejunas. » L’ancien capitaine de la sélection espagnole n’hésite pas à qualifier l’EuroLeague de « compétition suprême ». Il indiquait également que la FIBA Europe Cup est « la compétition de masse » qui doit permettre à des clubs de plus petite taille de participer à une Coupe d’Europe. « Des clubs comme Brindisi ou Saragosse sont de bons clubs, ils doivent participer à une Coupe d’Europe pour augmenter leur valeur ». Mais souhaitant passer de quatre à trois Coupes d’Europe, Jorge Garbajosa est un fervent militant de la fusion EuroCup – BCL. Reste à savoir si elle aboutira réellement, et quand.