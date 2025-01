Victor Wembanyma dans la course pour être au All-Star Game NBA

Victor Wembanyama pourrait bien participer à son premier match des étoiles au All-Star Game NBA en 2025. Le Français figure en bonne position dans les votes des fans. Sa grosse saison sophomore, avec 25,6 points (48% au tir dont 35,5% à 3-pts), 10 rebonds, 3,9 passes décisives et 3,9 contres de moyenne en 32 minutes de jeu en moyenne, y est forcement pour beaucoup. De plus, le prodige français a réalisé de nombreux cartons depuis le début de saison (50 points contre Washington, 42 points contre les Knicks à Noël, 42 points contre les Hawks).

Ce jeudi 2 janvier, la NBA a donné un premier retour des votes des fans pour le All Star Game 2025 qui se déroulera à San Francisco du 14 au 16 février. Sur le front-court à l’Ouest, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) se classe actuellement 5e, avec 928 501 votes. Si les votes continuent dans cette direction, l’intérieur français pourrait bien être titulaire dans la nouvelle formule du All-Star Game, lors d’un tournoi à quatre équipes. De manière quasiment assuré, Wemby devrait également participé au Rising Stars Challenge en tant que sophomore.

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.

Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn

— NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025