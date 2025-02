Victor Wembanyama brille pour sa première au All-Star Game NBA

Pour sa première participation au All-Star Game NBA, Victor Wembanyama a marqué les esprits en atteignant la finale du mini-tournoi avec l’équipe des Global Stars, malgré une défaite (25-41) face aux OGs de Shaquille O’Neal.

Une première convaincante pour Wembanyama

Victor Wembanyama n’a pas manqué son premier All-Star Game. Sélectionné dans l’équipe de Charles Barkley, le Français a été l’un des principaux artisans de la belle performance des Global Stars. Avec 17 points inscrits sur l’ensemble de la soirée, dont 11 en finale, le pivot des San Antonio Spurs a prouvé qu’il pouvait briller parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Le format inédit de mini-tournoi a su séduire le jeune joueur : « C’était mieux que ce que j’attendais. Le format, 40 points (pour gagner un match), je pense que ça a vraiment bien marché. On sentait qu’il y avait des enjeux dans les matchs », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les louanges de Stephen Curry

Face à Wembanyama, l’expérimenté Stephen Curry a mené les OGs à la victoire et s’est vu décerner le trophée de MVP de la soirée, devant son public de San Francisco. Après la rencontre, la star des Warriors n’a pas tari d’éloges sur le jeune Français : « Il a pris ça au sérieux. Il jouait dur. Il montrait son incroyable palette de compétences sur tout le terrain. Cela me rappelle Giannis (Antetokounmpo) il y a quelques années, quand il dunkait partout et sprintait sur le terrain. »

De retour à la réalité avec les Spurs

Si l’expérience du All-Star Game a été enrichissante, Victor Wembanyama sait que la réalité du championnat reprend vite le dessus. San Antonio est encore en quête d’une place en play-in, et Wemby annonce que doivent faire les Spurs pour atteindre leur objectif : « Gagner en confiance, parce que nous connaissons beaucoup de changements cette saison. La défense est la clé. Revenir à un statut d’une des meilleures défenses est primordial. »

Alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite, Victor Wembanyama et les Spurs devront redoubler d’efforts pour espérer prolonger leur saison au-delà du mois d’avril. Car avec 23 victoires pour 29 défaites, ils comptent déjà 5 victoires de retard sur le dixième, Golden State (28-27).