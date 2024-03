Victor Wembanyama gêné par la défense des Rockets, les Spurs battus sur le fil

Son seul contre de la soirée a électrisé la salle et a redonné espoir aux 18 000 âmes du Frost Bank Center. Alors que Jalen Green se mesurait aux 2,24 m de Victor Wembanyama, sa tentative de lay-up a aussitôt été contrée par le Français. Wemby s’est ensuite saisi de la balle, l’a remontée tout terrain avant d’offrir un panier facile à Blake Wesley en contre-attaque (85-82, 40′).

« Ce genre de matchs rappelle l’intensité des playoffs »

Seulement crédité de deux points à la mi-temps (47-44, 20′), Wemby a livré une prestation inégale, parmi les moins abouties de la saison. Cauchemar des Bleus à la dernière Coupe du monde, l’arrière canadien Dillon Brooks a de nouveau réussi à contenir l’apport offensif du pivot tricolore. « Beaucoup de joueurs de petites tailles sont capables de rentrer dans un grand comme Victor et de lui donner du fil à retordre. Dès qu’il avait la balle, les Rockets faisait une prise à deux », note Gregg Popovich. Happé par la défense agressive des Rockets et gêné par leur « physique et [leur] énergie » dixit Wemby, le natif du Chesnay (Yvelines) a été discret pendant plus de trois quart-temps avant de doubler son nombre de points (de 5 à 10) en l’espace d’une minute, à l’entame du dernier acte.

De retour en jeu lundi contre les Warriors après avoir manqué le voyage en Californie à cause d’une cheville droite douloureuse, Victor Wembanyama a tout de même signé un nouveau double-double. Et ce malgré une impression d’ensemble en dessous de ses standards habituels (13 points à 5/12 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes). « J’imagine que ce genre de matchs rappelle l’intensité des playoffs », esquisse l’ancien pivot des Mets 92, qui a reçu son titre de rookie du mois de février juste avant la rencontre. « Ça ne m’est jamais arrivé d’affronter une équipe qui ne me joue pas sérieusement. Je remercie mes adversaires de jouer de la sorte. »

Après le back to back du début de semaine, les Spurs disputeront deux matchs au Moody Center d’Austin, à une heure de route de l’Alamo City, contre les Denver Nuggets, vendredi, et les Brooklyn Nets, dimanche.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).