[Vidéo] Les 37 points de Ledlum à Orléans, 2e perf’ de la saison en Pro B

Il n’y a pas que Glynn Watson Jr. (1,83 m, 28 ans) qui a affolé les compteurs lors du week-end de Pâques en LNB. Si le meneur américain a certes affiché un total plus vu depuis plus de 30 ans (48 points contre Limoges en triple prolongation), son compatriote Christopher Ledlum n’a pas été mal non plus dans le genre samedi 19 avril contre Orléans. L’ailier-fort américano-ghanéen a établi la 2e meilleure performance aux points de la saison de Pro B lors de la victoire de l’Élan Béarnais au CO Met’, avec 37 points marqués.

Contrairement au meneur du BCM Gravelines-Dunkerque, Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) a inscrit ses 37 unités uniquement au cours d’un match d’une durée de 45 minutes. Le rookie a passé 41 minutes sur le parquet, où il a fait preuve d’une remarquable efficacité : 12/16 à 2-points, 2/4 à 3-points et 7/11 aux LFs, avec 13 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 2 contres et 7 ballons perdus pour totaliser une évaluation de 37.

Meilleur marqueur (plus de 19,5 points) et évaluation (plus de 19) de la saison de Pro B, Christopher Ledlum est la très bonne pioche de l’Élan Béarnais cette saison, lui qui découvre le niveau professionnel après de nombreuses saisons en NCAA.