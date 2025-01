[Vidéo] Les Spurs de Victor Wembanyama à l’entraînement à Nanterre

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et les San Antonio Spurs ont pris possession d’une salle que l’intérieur français connaît parfaitement : celle du Palais des Sports Maurice Thorez. Après leur large défaite à Miami, les Texans ont pris l’avion pour se rendre à Paris où ils jouent deux matches de saison régulière NBA, face aux Indiana Pacers, pour les NBA Paris Games.

Une, deux, beaucoup de caméras, encore plus de journalistes, et, quelque part sur le terrain, un certain Victor Wembanyama. pic.twitter.com/C5GP9xQXg9

— Yann Casseville (@Kasvilovic) January 20, 2025