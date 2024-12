[Vidéo] L’improbable tir de Giovan Oniangue pour crucifier Limoges

Alors que Limoges avait encore espoir de mettre fin à son mutisme à l’extérieur depuis plus d’un an en Betclic ELITE dans les dernières secondes à Saint-Quentin, c’est Giovan Onangue qui a balayé les dernières espérances limougeaudes. Et d’une manière peu conventionnelle ! En effet, le meilleur marqueur axonais de la soirée (15 points à 5/10, dont 4/8 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 25 minutes de jeu) a entériné la victoire picarde (72-67) d’un invraisemblable tir à 3-points avec la planche.

Retrouvez dans le tweet ci-dessous le tir improbable de Giovan Oniangue (1,98 m, 33 ans) pour sécuriser la victoire contre Limoges.