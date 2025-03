[Vidéo] Maxime Raynaud se livre sur beIN Sports

Avant sa senior night des plus réussie contre SMU, Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a eu les honneurs d’une interview sur beIN Sports, lors du Sunday Night Live lors duquel sont traditionnellement diffusées des entrevues avec des joueurs NBA.

Stanford's Maxime Raynaud has 586 points, 316 rebounds, 35 blocks and 54 made 3s this season. Last power conference player to hit those marks in same season was Kevin Durant in 2006-07 for Texas

— Josh Dubow (@JoshDubowAP) March 2, 2025