[Vidéo] Mike James (22 points) confirme la suprématie monégasque contre Paris

En Betclic ELITE cette saison, deux meneurs crèvent l’écran depuis le début de l’exercice 2023/24 : Mike James et T.J. Shorts. Dimanche soir, à Gaston-Médecin, les deux joueurs étaient opposés l’un à l’autre dans ce choc du championnat de France. Ce dernier a tourné à l’avantage de Monaco, notamment grâce à un Mike James une nouvelle fois très inspiré : 22 points à 8/17 aux tirs, 3 rebond et 1 passe décisive en un peu moins de 20 minutes de jeu. Le micro-meneur parisien a en revanche été beaucoup plus en difficulté face à la défense monégasque, compilant 13 points à 5/11 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes de jeu. Dans une perspective de quête du trophée de MVP du championnat en fin de saison, le joueur de la Principauté a ainsi pris un premier ascendant dans ce duel à distance.

Retour en vidéo sur la performance de Mike James face au Paris Basketball :