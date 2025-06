Villeneuve d’Ascq conclut son recrutement avec une internationale slovaque, Terezia Palenikova

Avant même le mois de juillet, Villeneuve d’Acsq a bouclé son mercato en vue de la saison 2025-2026. L’ESBVA-LM a annoncé une dernière arrivée en la personne de l’ailière slovaque Terezia Palenikova.

Terézia, la dernière pièce du puzzle, a un message pour vous ! Vitajte v meste Villeneuve-d'Ascq, Terézia ! — ESBVA-LM (@ESBVALM) June 25, 2025

Terezia Palenikova va connaître sa première expérience dans le championnat de France avec Villeneuve d’Ascq, après avoir joué plusieurs saisons en Espagne, Pologne, Israël et en Turquie. Ces deux dernières saisons, elle a été une pilière de deux formations turques, Tarsus Belediyesi et Danilo’s Pizza Spor Kulübü, où elle tournait à plus de 14 points de moyenne. Auparavant, elle a évolué de l’autre côté des Pyrénées dans les clubs de Gérone, Leganés et Tenerife.

Terezia Palenikova a également connu des épopées internationales avec la Slovaquie, participant à trois EuroBasket (2017, 2021 et 2023). Elle vient boucler un effectif constitué de neuf joueuses professionnelles pour la saison 2025-2026 de Villeneuve d’Ascq, où Maxime Bézin voit également arriver un nouvel entraîneur adjoint, Mickaël Petipa.