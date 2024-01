Villeneuve d’Ascq impressionne à Bourges, La Roche Vendée souffle

Villeneuve d’Ascq a bien rebondi après sa défaite en EuroLeague sur le parquet de Basket Landes mercredi, en s’imposant 85 à 68 sur le parquet de Bourges ce samedi 27 janvier pour la 14e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB).

Basket Landes solide

L’ESBVA-LM a fait la différence en deuxième mi-temps Prado grâce à une Kamiah Smalls inspirée (20 points) ainsi qu’une adresse à 3-points (10/18) des grands soirs. Les Nordistes restent à hauteur du leader de la LFB, Basket Landes (11 victoires et 3 défaites), qui s’est imposé 84-71 contre Angers. Derrière, Bourges (10 victoires et 4 défaites) conserve un succès d’avance sur le quatrième, l’ASVEL Féminin (9 victoires et 5 défaites), qui s’est imposé face aux Flammes Carolo assez largement (82-60) grâce à un dernier quart-temps largement à son avantage (22-5). Gabby Williams a dominé (22 points et 10 rebonds) alors que Marine Johannès a ajouté 19 points.

Lattes-Montpellier (8 victoires et 6 défaites), qui a livré une belle performance à Charnay (74-90) avec une Ameryst Alston en jambes (22 points), suit au classement. Le CBBS se fait rattraper au classement par Tarbes (7 victoires et 7 défaites) qui enchaîne avec une large victoire à Saint-Amand (+28). Après 8 minutes de jeu, le TGB menait de 17 points, notamment grâce à Carla Leite (19 points et 11 passes décisives) et Marie-Paule Foppossi (20 points).

Saint-Amand (3 victoires et 11 défaites) se fait ainsi dépasser par La Roche Vendée (4 victoires et 10 défaites) qui s’est imposé de justesse dans un match important à Landerneau.

Les résultats de la 14e journée LFB :