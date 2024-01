Villeneuve d’Ascq, une première qualification historique pour les quarts de finale de l’EuroLeague

Villeneuve d’Ascq, dans la rencontre décisive de cette dernière journée de groupe de l’EuroLeague féminine, a arraché une qualification historique pour les quarts de finale de la compétition européenne. Vainqueur ce mardi soir de Polkowice dans une rencontre couperet au sein d’un Palacium bondé (85-72), l’ESBVA (8 victoires – 6 défaites) a ainsi composté le dernier ticket pour les phases finales.

Rendez-vous avec les Hongroises de Miskolc en quarts

Face aux Polonaises, qui pouvaient elles aussi se qualifier en cas de victoire, les coéquipières de Kennedy Burke (12 points, 6 rebonds et 4 passes décisives) ont pris la rencontre par le bout dès le début. Touchées par une belle adresse extérieure malgré la tension de l’événement (14/33 à 3-points), les Nordistes ont creusé l’écart en 2e (23-19) et 3e quart-temps (24-14), pour se donner une confortable marge à l’entame de l’ultime période (65-49, 30′). L’expérimentée Shavonte Zellous (19 points dont 5/11 à 3-points) a fait parler toute son expérience, elle la champion WNBA 2012 avec Indiana Fever et la vainqueure de l’EuroLeague en 2014 avec Galatasaray, pour porter les siens vers la victoire (85-72) et donc une qualification historique.

En quarts de finale, les Villeneuvoises seront donc opposées aux Hongroises de Miskolc et l’internationale française Ana Tadic, dans une rencontre aux meilleurs des trois matchs, à partir du 21 février prochain.

