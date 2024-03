Villeneuve d’Ascq, victorieux de Basket Landes, va finir en tête de la LFB

L’ensemble de la 21e et avant-dernière journée de LFB s’est tenu ce samedi 30 mars. Avec notamment le choc entre Villeneuve d’Ascq et Basket Landes, dont l’ESBVA est ressortie victorieuse, lui assurant ainsi la tête de l’issue de la saison régulière.

Grâce à une fin de match en boulet de canon (14-2 dans les trois dernières minutes), Villeneuve d’Ascq l’a emporté au Palacium contre Basket Landes (84-81). Une victoire qui assure à Rachid Méziane et ses joueuses la première place de la saison régulière de LFB. Kariata Diaby (22 points à 8/12 aux tirs) et Luisa Geiselsoder (23 points, 9 rebonds et 3 passes décisives) se sont livrées un énorme duel à l’intérieur. Avec une victoire d’avance sur Bourges et l’avantage des confrontations remportées avec les Tangos, l’ESBVA ne peut plus être rejointe à une journée de la fin.

Lattes-Montpellier assuré du top 4, l’ASVEL Féminin peut encore glisser à la 6e place

Mais fallait-il encore l’emporter ce samedi, car Bourges a également fait le travail du côté de Tarbes (75-82). Face à une Carla Leite agressive (18 points et 11 fautes provoquées), les Tangos ont malgré tout dû s’employer. Dominatrices en seconde période, les Berruyères ont vu plusieurs fois le TGB revenir avec ses nombreux passages sur la ligne des lancers-francs (13/20). Le duo Sarah Michel – Kayla Alexander a cumulé 33 points pour Bourges.

Le top 4 de la LFB est désormais scellé avec Villeneuve d’Ascq, Bourges, Basket Landes… et Lattes-Montpellier. La victoire du BMLA à La Roche-sur-Yon (84-87), combinée à la défaite de l’ASVEL Féminin contre Landerneau (59-69), a entériné la position des joueuses de Valéry Demory. Malgré un gros match de Tiffany Clarke (23 points et 8 rebonds) et une domination tout du long de la partie, La Roche Vendée s’est fait coiffé sur le fil par le cinq majeur montpelliérain (79 des 87 points de l’équipe). Derrière durant toute la seconde période, Lattes-Montpellier est repassé devant au meilleur des moments, dans les 90 dernières secondes du match.

Défaite par Landerneau, l’ASVEL Féminin peut encore descendre à la 6e place à l’issue de la dernière journée de championnat. En effet, Charnay, vainqueur à l’aller des Lyonnaises, se déplacera en terre rhodanienne pour l’un des derniers matchs à enjeux de la saison régulière. Charnay-lès-Mâcon peut encore croire à cette 5e place grâce à sa victoire contre Saint-Amand.

Qui pour la dernière place en playoffs, entre Charleville-Mézières et Angers ?

Car il y en aura d’autres des rencontres à suspense, pour déterminer la dernière place en playoffs ! Victorieuses d’Angers ce samedi (78-69), les Flammes Carolo sont ainsi revenues au même bilan comptable que l’UFAB. Tout se jouera le 6 avril, en fonction des résultats de Charleville-Mézières à La Roche Vendée et d’Angers contre Tarbes. Largement victorieuses de leur confrontation à l’aller, c’est l’UFAB qui part avec son destin en main.