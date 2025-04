Vincent Amsellem : « S’il y a une fenêtre de tir contre Monaco, c’est maintenant »

Ce dimanche 27 avril, le Limoges CSP se rend à Monaco pour tenter de valider son maintien en Betclic ÉLITE. Dans un contexte particulier, alors que la Roca Team est focalisée sur son quart de finale d’EuroLeague contre Barcelone, Vincent Amsellem (1,92 m, 23 ans), l’ancien Antibois désormais au CSP, s’est exprimé auprès du Populaire du Centre avant cette rencontre décisive.

Le CSP veut saisir sa chance face à une Roca Team occupée

Monaco, favori en Betclic ELITE mais aussi sérieux prétendant au titre européen, reste une montagne à gravir. Pourtant, Vincent Amsellem, dans son Sud natal, veut croire à une opportunité : « Monaco est une grosse écurie, le favori du championnat et peut-être aussi pour le titre européen. Maintenant, ils ont deux bras et deux jambes comme nous. On y va pour tout donner et tenter de montrer du beau jeu. »

Conscient que les hommes de Vassilis Spanoulis doivent gérer un calendrier chargé, l’arrière du CSP espère un petit relâchement de la part de la Roca Team : « Ils ont beaucoup de matches en ce moment, jouer le quatorzième du championnat ne doit pas être leur priorité… Je ne sais pas si ce moment existe mais s’il peut y avoir une fenêtre de tir, c’est bien pendant leur quart de finale d’EuroLeague. »

Une première saison pleine d’apprentissages pour Amsellem

Pour sa véritable première saison en Betclic ELITE, Vincent Amsellem compile 5,6 points, 1,7 rebond et 2,7 passes décisives de moyenne en 25 rencontres. Un bilan en demi-teinte et un dernier match contre Gravelines-Dunkerque qu’il analyse lucidement : « J’ai eu des hauts et des bas. J’ai regardé la vidéo, j’ai perdu des balles que je ne perds pas d’habitude. J’ai aussi manqué quelques paniers avec la fatigue. »

Malgré tout, l’ancien joueur d’Antibes voit une progression : « J’ai aussi vu une progression par rapport au début de saison et ça fait plaisir. » Une expérience précieuse alors que le CSP lutte pour rester dans l’élite : « On était tous très déçu à la fin de la rencontre (contre Gravelines, NDLR) mais c’est le genre de match où on apprend beaucoup. Il faut vivre ce genre de situation pour pouvoir espérer un jour aller plus haut. »