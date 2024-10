Vincent Cassel et l’Élan Chalon, l’improbable association du début de saison

Dans sa longue carrière d’acteur, Vincent Cassel a joué de multiples personnages : VInz, un gamin de banlieue parisienne dans La Haine, Thomas Leroy, un maître de ballet dans Black Swan, François Toulour, un voleur dans Ocean’s Twelve, etc. Et bientôt, désormais, un coach de l’Élan Chalon ! Sur ses réseaux sociaux, en début de semaine, le club bourguignon a dévoilé quelques photos teasing d’un tournage d’une production cinématographique au Colisée, avec Vincent Cassel en acteur vedette.

Quand l’art du cinéma rencontre la passion du basketball… 🏀 🎬 pic.twitter.com/C2tFaVvuYG — Elan Chalon (@ELANCHALON) October 7, 2024

Un court-métrage qui trouve sa racine dans… la saison 2012/13 de l’équipe Prénationale de l’Élan Chalon association ! Pensionnaire des équipes jeunes de Chalon pendant douze ans, Nabil Kechouhen (29 ans) s’était alors gravement blessé à la cheville, lui donnant l’opportunité de rencontrer la réalisatrice Maïwenn, venue prospecter au centre de rééducation de Capbreton pour dénicher un basketteur blessé. Au cours de la promo, qui l’avait mené jusqu’au festival de Cannes, le jeune Chalonnais avait alors rencontré Vincent Cassel, rapidement devenu ensuite un proche.

Or, ce court-métrage est piloté par Nabil Kechouhen, qui espère pouvoir réaliser un long-métrage en 2025. Un projet centré vers son club de cœur, et avec un casting très basket, outre Vincent Cassel, puisque Romain Chenaud, Philippe Hervé, Mamoutou Diarra, des Espoirs de l’Élan (Akram Naji, Yanis Tonnellier, Albert Shungu) ou de l’ASVEL ont participé aux quatre jours de tournage plus tôt dans l’année. Soit une belle publicité pour le club bourguignon, ravi d’être associé à une telle initiative. « C’est une chance et un bonheur », indique Loïc Michel, le directeur marketing de l’Élan à France 3 Régions. « Le lien est toujours présent historiquement avec le cinéma et le club. Si on peut le refaire, on le refera sans hésiter ».