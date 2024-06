Vincent Collet explique pourquoi Killian Hayes et Ousmane Dieng ont été coupés

Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) et Ousmane Dieng (2,08 m, 21 ans) n’ont pas été conservés en équipe de France en début de préparation des Jeux olympiques de Paris.

Lors de la conférence de presse organisée par la FFBB ce jeudi 27 juin, le sélectionneur Vincent Collet a expliqué ce choix. Il a d’abord expliqué pourquoi les deux joueurs NBA ont vite été coupés :

« C’est le CNOSF qui nous oblige à livrer une équipe immédiatement après le match contre l’Allemagne à Cologne, le 6 juillet. Ça nous oblige à réduire (le groupe) immédiatement sachant qu’on a démarré à 19 joueurs. Bien sûr ce sont des situations particulièrement car les deux joueurs qui nous ont quittés hier (mercredi), l’un d’entre eux (Ousmane Dieng) n’a pas fait de jeu puisqu’il n’était pas autorisé. On a quand même pu avoir des éléments d’évaluation. Il a fait des tests physiques, des entraînements individuels. Surtout par rapport à la complémentarité de l’équipe, on a pu avoir des éléments d’informations qu’on n’avait pas forcément avant le 17 juin qui nous ont permis de faire ces choix. On continuera à avoir à réduire très rapidement, pour le match contre la Turquie. On passera probablement à 14 et on fera la sélection définitive quelques jours plus tard. »