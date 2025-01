Vincent Poirier et l’Anadolu Efes retrouvent la victoire, avant d’affronter Paris

Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) et l’Anadolu Efes Istanbul ont retrouvé la victoire ce dimanche 12 janvier dans le championnat turc, deux jours après leur déconvenue contre l’ASVEL à domicile en EuroLeague. Dans un nouveau derby stambouliote contre le Galatasaray, la nouvelle équipe de Luca Banchi s’est imposée 99-87 après avoir fait le break dans le troisième quart-temps. C’est une bonne nouvelle pour eux qui restaient sur trois revers de suite.

James Palmer n’a rien loupé à 3-points !

Face à l’ancien MVP de Betclic ELITE Will Cummings (12 points à 6/12 aux tirs et 3 passes décisives) et l’ex-ailier bressan James Palmer (27 points à 7/7 à 3-points), Vincent Poirier a été productif avec 12 points à 6/8 aux tirs et 7 rebonds en 21 minutes. Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) ne faisait lui pas partie des joueurs étrangers utilisés pour cette rencontre de BSL.

Au classement, l’Anadolu Efes passe devant son adversaire du jour (10 victoires et 4 défaites), avec 11 victoires et 3 défaites. Le Galatasaray, qui vient d’engager l’ancien Parisien Tyrone Wallace (1,95 m, 30 ans), enchaîne ce mercredi avec un déplacement à Saint-Quentin pour le match retour du play-in de la BCL (Ligue des Champions). Ils ont pris le même chemin que l’Anadolu Efes Istanbul qui se rend également en France, avec une rencontre d’EuroLeague à Paris, ce mardi cette fois.