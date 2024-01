Virginie Brémont joue la dernière saison de sa carrière professionnelle

Virginie Brémont (1,78 m, 34 ans) va mettre fin à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2023-2024. La meneuse de jeu est installée en Ligue Féminine de Basket depuis quinze ans, après un premier passage à ce niveau avec Calais en 2006-2007.

Formée à Calais puis révélée à Armentières, elle s’est affirmée comme une solide joueuse LFB à Lattes-Montpellier entre 2010 et 2014. De retour dans le Nord après un premier titre de champion de France et deux Coupes de France remportées, la championne d’Europe U20 a remporté un deuxième titre de champion de France avec Villeneuve d’Ascq, en 2017, après avoir remporté l’EuroCup deux ans plus tôt.

En 2019, Virginie Brémont a rejoint Landerneau, où elle vit sa cinquième saison. Pour elle, l’objectif est simple : finir sur un nouveau maintien. Le LBB a signé sa deuxième victoire de la saison ce dimanche 7 janvier contre Lattes-Montpellier.

« Je veux laisser Landerneau là où je l’ai trouvé en arrivant, il y a cinq ans, c’est-à-dire en Ligue féminine, a-t-elle expliqué au Télégramme. On s’est toujours maintenu donc il n’y a pas de raisons qu’on ne déroge pas à cette (bonne) habitude cette saison. Ensuite, à titre personnel, je veux faire une belle saison pour finir en beauté. Mais ça ne pourra être positif que si le LBB se maintient. »

Cette saison, Virginie Brémont a été stoppée par une blessure. De retour à la compétition, elle tourne à 4,2 points, 2,4 rebonds et 5,4 passes décisives en 27 minutes après neuf matches.