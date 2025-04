Walter Tavares élu MVP des mois de mars-avril en EuroLeague, avant de martyriser Paris ?

Walter Tavares (2,20 m, 33 ans) a encore marqué les esprits. Le pivot cap-verdien du Real Madrid a été élu MVP des mois de mars et avril en EuroLeague, une récompense qui vient saluer sa régularité et son impact décisif lors du sprint final de la saison régulière.

Game winners and BIG Dunks 💪 @waltertavares22 finished the regular season on fire claiming MVP of the Month for March and April 🏆 ‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/0LdSnbqFE2 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2025

Un MVP mérité pour Walter Tavares

Auteur d’une fin de saison régulière impressionnante, Walter Tavares a dominé la raquette européenne au cours des sept dernières journées de la saison régulière 2024-2025 d’EuroLeague. Avec 16,7 points à 77,4% de réussite à 2-points, 7,1 rebonds, 0,9 contre et une évaluation moyenne de 21,3, le géant du Real Madrid a mené les siens vers un bilan de 6 victoires pour 1 seule défaite. Une série qui a permis au club madrilène de sécuriser la 7e place du classement et l’avantage du terrain pour le play-In contre le Paris Basketball ce mardi 15 avril.

Walter Tavares a été constant dans la performance : entre 13 et 23 points à chaque match, au moins 5 rebonds à chaque fois, et jamais une évaluation en dessous de 14. Il a notamment brillé contre des adversaires directs comme Milan, l’ASVEL ou l’ALBA Berlin, tout en s’imposant face à Bologne, l’Étoile Rouge de Belgrade et Paris. Une équipe de Paris contre qui il a terminé à 26 d’évaluation à l’aller (16e journée) comme au retour (33e journée), et qui manque d’armes pour s’opposer à sa taille et sa puissance. Reste à savoir si l’ancien pivot Tiago Splitter trouvera des solutions d’ici ce mardi pour contrer le triple meilleur défenseur de la saison d’EuroLeague.

Quatrième trophée de MVP du mois

Déjà élu MVP en octobre 2018, novembre 2021 et avril 2023, Tavares remporte cette distinction mensuelle pour la quatrième fois de sa carrière. Il rejoint ainsi Sasha Vezenkov à la troisième place des joueurs les plus récompensés, derrière Mike James (5) et Nikola Mirotic (7).

Le pivot cap-verdien avait déjà été déterminant en avril 2023, menant le Real vers le titre. Il espère sans doute rééditer cet exploit et offrir une 12e EuroLeague au géant espagnol. Sa domination sera cruciale dès ce mardi contre les Parisiens.