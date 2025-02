Wembanyama et les Spurs impuissants face aux Celtics avant le All-Star break

La coupure du All-Star Week-end va être la bienvenue pour les Spurs. Sur les rotules, ils n’ont pas existé la nuit dernière à Boston, s’inclinant lourdement (116-103). Dès le premier quart-temps, les hommes de Mitch Johnson ont pris l’eau (37-19), incapables de rivaliser face à une équipe de Boston parfaitement en place.

Wembanyama en difficulté

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’a pas su tirer son équipe vers le haut. En difficulté dans son tir extérieur (1/6 à 3-points), souvent en manque de souffle, il n’a pas affiché la même énergie défensive qu’à son habitude. Il termine malgré tout avec un double-double (17 points, 12 rebonds), mais bien loin des standards qu’il affichait en début de saison lorsqu’il tournait à près de 30 points de moyenne et enchaînait les contres avec aisance. Cette fois-ci, il n’a enregistré que deux contres, portant cependant sa série à 85 rencontres consécutives avec au moins un contre, une prouesse qui n’avait plus été réalisée depuis plus de 30 ans.

Boston, une démonstration collective

Face à eux, les champions en titre n’ont eu qu’à dérouler. Jayson Tatum (32 points) et Kristaps Porzingis (29 points) ont mené les Celtics avec autorité, tandis qu’Al Horford a gêné Wembanyama dans la raquette, utilisant toute son expérience pour limiter son impact au rebond. Boston a appliqué sa recette habituelle, en mitraillant à 3-points (55 tentatives !), pendant que San Antonio peinait dans cet exercice (23 % de loin).

Kristaps Porziņģis' pivot foot was working OVERTIME on this one 😱 pic.twitter.com/w9fNmcbsSI — NBA TV (@NBATV) February 13, 2025

« Il a été assez évident dès le début de la rencontre qu’on s’est fait dominer physiquement », a admis l’entraîneur des Spurs Mitch Johnson après la rencontre.

Une coupure nécessaire avant un retour à la maison

Wembanyama participera au All-Star Week-end, avec le Skills Challenge le samedi et le All-Star Game le dimanche, enchaînant également les interviews et opérations promotionnelles. S’il ne participera pas au Rising Stars ce vendredi, pourra-t-il en profiter pour recharger les batteries ? San Antonio, désormais hors de la course aux playoffs, aura besoin d’un Wemby en pleine forme pour espérer une deuxième partie de saison plus positive afin de rester en course pour le play-in.

Les Spurs retrouveront les parquets jeudi prochain face aux Suns pour un retour à domicile après un long « rodeo trip ». Un retour au Texas qui pourrait leur permettre de souffler et de repartir du bon pied.