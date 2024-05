Xperience Sport, première plateforme européenne de mise en relation des sportifs de haut niveau et du grand public, monte au dunk !

Au menu, 12 univers, 60 sports et une centaine de sportifs réputés en France et à travers le monde. Alors si vous aussi, vous avez envie de rencontrer votre champion préféré dans un cadre privilégié, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site du service pour découvrir le catalogue de séances disponibles, et programmer la vôtre en exclusivité.

Depuis peu, la première plateforme européenne qui te permet de rencontrer des sportifs de haut niveau s’est mise à la balle orange avec la ferme attention d’attirer les plus grands noms du basket français. Et qui d’autre que Frédéric Weis pour représenter le monde du basketball sur Xperience Sport !? En effet, la plateforme bénéficie déjà de la confiance de l’ancien international tricolore aux 100 sélections avec l’Équipe de France.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réserver votre séance en quelques clics afin de partager un moment unique riche en émotions avec Frédéric Weis. Un concours de lancers-francs, une séance de gros dunks ou tout simplement une discussion autour d’un café ? C’est vous qui choisissez ! Réalisez votre rêve et venez défier « Fredzilla » avec Xperience Sport !

Vous n’êtes pas un adepte de basket mais l’un de vos proches passe toutes ses nuits scotché devant son téléviseur en regardant les matchs de NBA commentés par notre « Fréd National » ? Rien de plus simple ! Optez pour la carte-cadeau Xperience Sport et le rêve deviendra réalité !

À bientôt sur les parquets !