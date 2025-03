Yabusele cartonne et les Sixers stoppent la série des Warriors

Les Sixers de Philadelphie ont stoppé la série de cinq victoires des Golden State Warriors avec un Quentin Grimes exceptionnel (44 points à 18/24 aux tirs) mais aussi un excellent Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans).

L’ailier-fort français a cumulé 18 points à 5/8 aux tirs (dont 5/7 à 3-points), 3/4 aux lancers francs, 6 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes en sortie de banc. Il a mis trois paniers à 3-points dans le dernier quart-temps, dont un dernier à 1 minute 31 secondes de la fin pour donner deux possessions d’avance (121-116) aux Sixers. De quoi filer vers une 21e victoire (126-119) au lendemain de l’annonce de la fin de saison de Joel Embiid, ce qui laisse augurer une fin de saison en roue libre pour aller chercher la meilleure place possible à la Draft 2025.

Jimmy Butler préservé à cause de douleurs au dos, Stephen Curry s’est de nouveau retrouvé esseulé. La superstar des Warriors a de nouveau marqué 29 points à 10/18, donné 13 passes décisives et réussi le premier dunk en match officiel depuis six ans mais cela n’a pas suffi : Golden State repart avec une 28e défaite.