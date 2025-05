10 joueurs formés en France sélectionnés pour l’Adidas Eurocamp

Comme chaque année, l’Adidas Eurocamp réunit de nombreux prospects à Trévise, permettant à de nombreux potentiels internationaux de se montrer devant des scouts, agents et même joueurs NBA. Âgés de 16 à 22 ans, 84 joueurs sont convoqués pour l’édition 2025 qui se déroulera du 31 mai au 2 juin. Plusieurs joueurs connus de l’Hexagone auront l’opportunité de séduire des décideurs de franchises américaines.

The Adidas EuroCamp rosters have been revealed! Absolutely loaded list of international talent all in one place, here’s each team below — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) May 28, 2025

Déjà présents l’année dernière, Roman Domon et Brice Dessert ont été invités à participer, eux qui sont pour le moment pressentis pour rejoindre la NCAA l’an prochain. Réunis dans la Team Eurocamp 2, ils feront équipe notamment avec Paul Mbiya, le pivot congolais de l’ASVEL en partance lui aussi pour la NCAA et North Carolina State.

Adam Atamna invité, comme la recrue parisienne espérée Momo Faye

La Team Eurocamp 1 sera quant à elle constituée de plusieurs visages connus de la Pro B. Le très athlétique Ilane Fibleuil, de Poitiers ; le francilien Killian Malwaya, qui évoluait au Champagne Basket ; ou encore l’intérieur sénégalais Ousmane Ndiaye, qui évolue à Grenade en Espagne après sa formation à l’ASA Basket, seront présents dans une seule et même équipe. Ils seront accompagnés de l’arrière iranien de Nancy Mohammad Amini, tout juste éliminé du play-in de Betclic Élite. Enfin, un potentiel futur visage du championnat français sera dans l’équipe : Mouhamed Faye. Athlétique intérieur sénégalais, Momo Faye est inscrit à la prochaine Draft NBA, mais son nom est associé au Paris Basketball, qui lorgnerait l’un des tout meilleurs contreurs et rebondeurs du championnat italien.

Des joueurs français attendus au très haut niveau à plus long terme ont également été sélectionnés et rassemblés dans la Team Next Gen : la sensation de LyonSO Adam Atamna, l’intérieur du Pôle France Cameron Houindo, très en vue lors de l’ANGT d’Abou Dabi, ou encore le meneur de la SIG Strasbourg Maxence Lemoine auront la chance de se montrer.

Un tremplin pour les Français

Les 84 jeunes répartis en 6 équipes seront dirigés par des membres de coaching staffs de NBA : Dave Joerger (Milwaukee Bucks), Rex Kalamian (Milwaukee Bucks), DJ Bakker (Charlotte Hornets), Fraser Ross McMains (Boston Celtics), Kevin Burleson (Detroit Pistons), Kyle Hines (Brooklyn Nets), Matt Brase (Philadelphia 76ers), l’ancienne gloire de Quimper Shaun Fein (Los Angeles Clippers), Trevor Hendry (Cleveland Cavaliers) et Ty Abbott (Los Angeles Lakers) chapeautent les sélections. Phil Handy, responsable du programme australien NBL Next Stars, et Dogus Balbay, qui sera l’entraîneur de l’équipe Next Generation, seront également présents.

L’Eurocamp est devenu un rendez-vous important pour de nombreux joueurs du championnat de France. Il a dernièrement permis à Joan Beringer et Mohamed Diawara de rentrer sérieusement dans les radars des scouts grâce à leur performance de 2024, ou encore à Nadir Hifi de se faire connaître et se voir par la suite proposer un contrat d’été avec Minnesota. Des anciens joueurs NBA assisteront à l’événement : Derrick Rose, Sergio Rodriguez et Goran Dragic ont confirmé leur présence, tout comme l’intérieur français des Philadelphia Sixers Guerschon Yabusele.