11 des 12 joueurs de Team USA connus pour les Jeux de Paris

ESPN a dévoilé 11 des 12 joueurs américains qui devraient être sélectionnés par Team USA pour les Jeux olympiques de Paris. C’est une équipe de superstars que Steve Kerr prévoit de rassembler à Lille et Paris.

Une nouvelle Redeem Team 2.0 qui attend la Serbie, le Soudan du Sud et le vainqueur du TQO de Porto Rico – Lituanie, Mexique, Côte d’Ivoire (Poule A) – Porto Rico, Italie, Bahreïn (Poule B) – en phase de poule. Dans l’équipe, on retrouvera le trio composé par les superstars que sont Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James. Ils seront entourés par Jayson Tatum, le franchise player de Boston, Joel Embiid, le MVP en titre , Anthony Davis, l’autre vedette des Lakers, Anthony Edwards, la superstar des Timberwolves, Devin Booker, le sniper des Suns ; Tyrese Haliburton, le meilleur passeur de la ligue ; Jrue Holiday, un des meilleurs défenseurs en NBA et Bam Adebayo, le pivot du Heat aux mains de fée.

Une douzième joueur viendra s’ajouter à cette liste de rêve, qui compte ramener le cinquième titre olympique consécutif le samedi 10 août à Bercy. Reste à savoir si une autre sélection nationale pourra, comme en 2004 avec l’Argentine de Manu Ginobili, inquiéter une telle armada aux Jeux de Paris.