14/15 aux shoots et 41 d’éval’ en 23 minutes : loin de Nancy, Mohammad Amini affole les compteurs avec l’Iran

Actuellement en fenêtre internationale, les joueurs FIBA jouent pour leur sélection en espérant se qualifier pour les championnats continentaux de cet été. Pour le joueur de Nancy, Mohammad Amini, les qualifications pour l’Asia Cup étaient très importantes avec sa nation iranienne. Et cela s’est traduit sur le terrain.

Une énorme victoire 106-55 contre l’Inde avec une performance XXL de l’arrière de 19 ans : 33 points à 14/15 aux tirs (!), dont un 5/5 à 3-points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour un magnifique 41 d’évaluation en seulement 23 minutes.

En plus de ses stats énormissimes, certes face à une faible opposition, l’ancien monégasque a également fait le show avec un buzzer venu d’ailleurs à trois points, sur une jambe et dans une extension qui d’extérieur paraissait très instable. Le ballon a fini par rentrer avec la planche, de quoi alimenter son fantastique match.

Mohammad Amini is already a bonafide star at 19 years old 🌟#AsiaCup pic.twitter.com/VgujXsrWz0

— FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) February 21, 2025