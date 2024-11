19,3 points : la moyenne de points de Jaylen Hoard sur les trois dernières journées d’EuroLeague

Comme une évidence, Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a passé le cap de l’EuroLeague à l’intersaison 2024. Après sa belle saison à l’Hapoël Tel-Aviv, au niveau inférieur (EuroCup), l’intérieur franco-américain a reçu des convoitises de la part de l’AS Monaco mais surtout du club voisin, le Maccabi. Ayant choisi de poursuivre sa carrière au sein du Club Nation, le Carnonnais s’y épanoui pleinement.

Ce jeudi 28 novembre, l’international français vient d’enchaîner un troisième match d’EuroLeague à 18 points et 20 d’évaluation ou plus en EuroLeague. Auteur de 20 points à 8/8 contre l’Olympiakos puis 20 points à 8/13 à Milan, il a cette fois terminé à 18 points à 8/13 à Berlin, en tentant plus sa chance derrière l’arc (2/4) où il se montre en progrès (36,8% à 3-points) grâce au travail de fond réalisé en compagnie de Nicolas Perez depuis des années.

17,2 d’évaluation de moyenne cette saison : 14e en EuroLeague !

Egalement actif en défense (4 interceptions en 29 minutes), Jaylen Hoard a contribué à la quatrième victoire du Maccabi Tel-Aviv (85-103), qui a pourtant perdu Saben Lee (1,88 m, 25 ans) plus tôt dans la semaine. L’arrière américain n’était pas avec son équipe en Israël et a donc été libéré pour retourner au sein de l’équipe turque de Manisa.

Pour sa première saison en EuroLeague, Jaylen Hoard se révèle très constant : jamais il n’est passé sous la barre des 10 d’évaluation. Huit fois sur douze, il a atteint les 17 d’évaluation. De quoi tourner à 17,2 d’évaluation en 31 minutes (pour 14,6 points à 55,9% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds, 1,1 passe décisive et 1,2 interception), et d’être classé 14e dans ce classement à ce jour. Pas mal pour un rookie de 25 ans.