Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

20 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !

Championne du monde en titre, l'Allemagne a fait respecter la hiérarchie à Riga. Certes parfois embêtée par la Finlande, la Mannschaft s'est qualifiée pour la finale de l'EuroBasket (98-86).
|
00h00
Résumé
Écouter
20 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !

26 points et 12 passes décisives pour un Schröder royal à la mène

Crédit photo : Lilian Bordron

Développement à venir 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Assez logique. Les Finlandais n'ont pas réussi à les ralentir... Il leur aurait fallu un Markkanen de folie, et une plus grosse adresse... Mais les allemands sont trop solides pour ça... Un favori qui assume son rang...
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
Muurinen, il va falloir qu'il apprenne à défendre. Sinon, un très bon match agréable à regarder
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Si l'Allemagne gagne, est-ce que la FIBA donnera le titre de MVP à Schroeder ? Dans l'histoire récente, je crois que seul le grand Dirk a chippé le MVP sans être champion. Le génial chouineur slovène va t-il réitérer la performance ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h0020 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !
Coupe de France Masculine
00h00[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end
Kevin Bercy récompensé par un titre de MVP à l'université
NM1
00h00Le Havre a déjà changé de pivot
Justus Hollatz s'est blessé lors d'Allemagne - Slovénie
EuroBasket
00h00L’Allemagne ne compte plus que 10 joueurs aptes à l’Euro
WNBA
00h00Bousculée, Carla Leite brille avec les Valkyries qualifiées en playoffs WNBA : « Le statut de rookie se ressent vraiment »
Sous contrat à Limoges, Kenny Baptiste teste le marché
Betclic ELITE
00h00Limoges : Kenny Baptiste sur le départ
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
Mike James a salué ses coéquipiers à son retour à l'entraînement
Betclic ELITE
00h00Les images du retour de Mike James à l’entraînement de Monaco
Betclic ELITE
00h00« Leur intérêt était différent des autres équipes » : Mike Lewis II revient sur son arrivée à Gravelines-Dunkerque
EuroBasket
00h00Anonyme en Pro B, signé par le Pana, décisif à l’Euro : « la trajectoire dingue » de Vassilis Toliopoulos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
1 / 0