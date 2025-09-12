20 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !
Championne du monde en titre, l'Allemagne a fait respecter la hiérarchie à Riga. Certes parfois embêtée par la Finlande, la Mannschaft s'est qualifiée pour la finale de l'EuroBasket (98-86).
26 points et 12 passes décisives pour un Schröder royal à la mène
Crédit photo : Lilian Bordron
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
