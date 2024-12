Sidy Cissoko délivre son plus gros carton en carrière en G-League

D’abord joueur de la feu G-League Ignite lors de son arrivée aux États-Unis en 2022-2023, Sidy Cissoko continue d’évoluer régulièrement dans l’antichambre de la NBA depuis sa Draft par les San Antonio Spurs. Mais le natif du Val-de-Marne a quasiment attendu de jouer 80 matchs en G-League pour atteindre la barre symbolique des 30 points inscrits en G-League.

En effet, ce samedi 28 décembre, Sidy Cissoko a établi sa nouvelle meilleure marque en carrière avec 30 points inscrits à 12/17 aux tirs. Malgré un plus/minus de +22 sur la partie, l’ancien joueur de Baskonia n’a pas pu empêcher la défaite des Austin Spurs contre les Stockton Kings (107-109).

Vu à 12 reprises avec les San Antonio Spurs cette saison, soit autant que sur l’entièreté de l’exercice précédent, Sidy Cissoko peine pourtant à s’imposer dans la rotation de la franchise texane (1,1 point en 3 minutes de jeu en moyenne). Faut-il désormais espérer pour l’ailier que cette grosse sortie en G-League lui donne les faveurs du staff technique de la franchise NBA, afin d’abord d’obtenir un temps de jeu significatif pour prouver sa valeur…

A career-high night for Sidy Cissoko! The @spurs draftee scored 30 points on 71% shooting while on assignment with the @austin_spurs. 👏🙌 pic.twitter.com/FZWmCP7F83

— NBA G League (@nbagleague) December 29, 2024