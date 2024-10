Après avoir atteint le meilleur classement de son histoire (n°2) en début de semaine, 3×3 Paris a empoché un nouveau titre ce week-end du 27 et 28 octobre lors du Challenger de Taipei. L’équipe constituée de Jules Rambaut, Paul Djoko, Hugo Suhard et Alex Vialaret cette fois continue sa seconde partie de saison tonitruante avec le gain d’un 3e titre cette année, après le Masters de Lausanne et le Challenger d’Hambourg.

Retour d’Alex Vialaret, Hugo Suhard élu MVP

C’est un parcours sans faute note que 3×3 Paris a réalisé à Taipei, gagnant ses 5 matchs du week-end. La plus grosse frayeur de l’équipe française fut en demi-finales contre les locaux de Taipei WanBao, revenant de 19-12 à 20-20. Mais Hugo Suhard, élu MVP du tournoi, a su planter le panier de la victoire pour atteindre la finale, remportée 21 à 14 contre Princeton. Il s’agit d’une belle performance pour la formation tricolore d’autant plus que son meilleur joueur Franck Seguela n’était pas présent. Pour ce tournoi sur l’île de Taïwan, 3×3 Paris a ainsi vu le retour d’Alex Vialaret, blessé à la cheville depuis juin dernier et qui n’avait pas pu participer aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Avec cette nouvelle victoire, 3×3 Paris a ainsi assuré sa qualification pour la finale du World Tour programmé du 22 au 24 novembre prochain à Hong-Kong. Cet événement verra s’affronter les 12 meilleures nations au classement mondial. 3×3 Paris s’est aussi qualifié pour le Masters de Shenzhen du 16 au 17 novembre. Et dire que cette équipe va disparaître dans quelques semaines…