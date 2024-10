À l’issue d’une 4e finale en un mois, 3×3 Paris a atteint le meilleur classement mondial de sa carrière. En cette mi-octobre, l’équipe professionnelle française se hisse au 2e rang mondial.

PARIS, DEUXIÈME MEILLEURE ÉQUIPE DU MONDE 📈 Fondée en 2022, l'équipe professionnelle « 3×3 Paris » obtient son meilleur classement à l'issue du Masters de Macao 🚀 📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/59OTKURkIW — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) October 23, 2024

La finale du World Tour pour finir en beauté

Depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, conclue par une médaille d’argent, 3×3 Paris ne cesse de multiplier les bonnes performances sur le circuit mondial. Ainsi, depuis le mois d’août, l’équipe emmenée par les Olympiens Franck Seguela et Jules Rambaut, ainsi que Hugo Suhard et Paul Djoko, a remporté deux titres (Masters de Lausanne, Challenger de Hambourg). Elle a aussi atteint trois finales, à chaque fois sur le sol chinois (Masters de Shanghaï et Macao, Challenger de Yichang), pour une seule fausse note, au Challenger d’Amsterdam (dernière). Ainsi, l’équipe encadrée par Karim Souchu a atteint 4 finales sur les 5 possibles en Masters jusqu’ici. Seule les Serbes de Ub Huishan, les n°1 mondiaux, ont fait mieux.

Sur une formidable lancée, 3×3 Paris tentera de finir en beauté lors de la finale mondiale du World Tour à Hong Kong du 22 au 24 novembre prochain. Car oui, 3×3 Paris vit ses dernières semaines d’existence. Créée en 2022 et mise en place dans l’optique des JO, la première équipe professionnelle de l’histoire du 3×3 français va disparaître en fin d’année.