Après la fin du tournoi olympique de 3×3, terminée par une médaille d’argent pour l’équipe de France masculine, le directeur technique national (DTN), Alain Contensoux, a fait le point sur l’avenir du 3×3 français. Il a notamment annoncé que l’équipe professionnelle lancée par la Fédération française de basketball (FFBB), 3×3 Paris, allait cesser ses activités.

Mis en place afin de permettre aux meilleurs joueurs français d’avoir un cadre collectif, d’entraînement et de pouvoir faire monter le basket français masculin au ranking, 3×3 Paris n’a plus d’intérêt majeur maintenant que l’olympiade de Paris est passée. Reste à savoir ce que deviendront ses membres. Vincent Fauché a fait le choix de retourner au 5×5, à Loon-Plage (NM1). « Il y a de beaux projets, comme Ballistik à Bordeaux, à Toulouse, etc. », a continué Alain Contensoux.

D’autres joueurs français, Raphaël Wilson avec Lausanne, ou encore Dominique Gentil et Kevin Corre à Jeddah en Arabie Saoudite, ont fait le choix par le passé de s’expatrier pour devenir joueurs professionnels de 3×3.